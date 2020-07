Die Fußballtestspiele in Esch müssen ohne Zuschauer ausgetragen werden. Norma Zambon, die Verantwortliche des Service des Sports, erklärt die Maßnahme.

Fußballtestspiele in Esch ohne Zuschauer

Die Escher Fußballvereine dürfen zu ihren Testspielen vor heimischer Kulisse keine Zuschauer zulassen. Dies hat der Service des Sports der Gemeinde Esch ihnen mitgeteilt. Mit Fola, Jeunesse (beide BGL Ligue) sowie US Esch (Ehrenpromotion) spielen drei Vereine auf hohem Niveau.

„Wir bleiben unserer Linie einer schrittweisen Öffnung angesichts der Corona-Pandemie weiter treu. Bei uns in der Gemeinde sind beispielsweise auch die Umkleidekabinen der Sportstätten erst seit dem heutigen Dienstag wieder geöffnet“, erklärte Norma Zambon, die Verantwortliche des Service des Sports.

Escher Derby zum Auftakt der BGL-Ligue-Saison

„Wir wollen den Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu organisieren und dann zum Meisterschaftsauftakt wieder Zuschauer zu empfangen“, so Zambon. Alle Zuschauer müssen dann sitzen und ein Mindestabstand von zwei Metern muss eingehalten werden, wenn die Zuschauer nicht dem gleichen Haushalt angehören.

Am ersten Spieltag der BGL-Ligue-Saison steht am 23. August das Stadtderby zwischen Fola und Jeunesse an. Mit den sanitären Regeln werden viel weniger Zuschauer als gewohnt das Derby verfolgen. Der Service des Sports legt den Vereinen im Allgemeinen ans Herz, einen Vorverkauf für ihre Heimspiele zu organisieren.

