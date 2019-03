Ein Video dokumentiert die Ausschreitungen zwischen Anhängern von Etzella und Jeunesse. Die Polizei muss einschreiten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Fußballfans gehen aufeinander los

Jan MORAWSKI Ein Video dokumentiert die Ausschreitungen zwischen Anhängern von Etzella und Jeunesse. Die Polizei muss einschreiten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Beim BGL-Ligue-Spiel zwischen Etzella und Jeunesse Esch (1:1) ist es am Sonntag nach dem Schlusspfiff zu Ausschreitungen zwischen den Anhängern gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, waren an den Zusammenstößen in Ettelbrück rund 70 Personen beteiligt - teilweise mit Flaggen in der Hand. Ein Video dokumentiert einen Teil der Vorfälle. Die Polizei musste sogar Verstärkung anfordern, um die Situation in den Griff zu bekommen. Dabei sei es auch zu Übergriffen auf Beamte gekommen. Einer wurde von einem Gürtel im Gesicht getroffen. Die Polizei leitete Untersuchungen ein.