Fußballer Steinbach: Bitteres Wiedersehen

Rosport verliert in der BGL Ligue mit 2:3 gegen Jeunesse. Für Johannes Steinbach war es ein besonderes Spiel.

Johannes Steinbach hatte diesen Traum. Einen Traum, gegen den selbst seine Vereinsliebe an ihre Grenzen stieß. „Rosport ist mein Verein. Ich hatte in Rosport fünf wunderschöne Jahre. Sportlich haben wir jedoch immer um den Klassenerhalt gespielt, sodass ich eine neue Herausforderung brauchte. Ich wollte europäisch spielen“, so der groß gewachsene Defensivspezialist über die Beweggründe seines Wechsels im Sommer 2017 vom Rosporter Camping auf die Escher Grenz.

Drei Spielzeiten und vier Europapokaleinsätze später war es dann im Juli an der Zeit, zurückzukehren ...