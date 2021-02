Fußballer Skenderovic bleibt sich treu

Auf den Niederkorner Aldin Skenderovic wartet ein Mammutprogramm in der BGL Ligue. Er fühlt sich mit seinem gewohnten Trainingsprogramm bereit dafür.

Am Mittwochabend wird in der BGL Ligue endlich der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Es stehen zwei Nachholspiele an. Mit Niederkorn und Hesperingen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison bislang nicht überzeugen konnten und den Trainer bereits gewechselt haben.

Der Niederkorner Coach Stéphane Léoni wird sein Debüt in einem Pflichtspiel feiern ...