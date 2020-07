Nationalspieler Danel Sinani sammelt seine ersten Erfahrungen als Profi in der kommenden Spielzeit in der zweithöchsten Liga Englands. Norwich City ist am Samstag aus der Premier League abgestiegen.

Fußballer Sinani muss in die zweite Liga

Bob HEMMEN Nationalspieler Danel Sinani sammelt seine ersten Erfahrungen als Profi in der kommenden Spielzeit in der zweithöchsten Liga Englands. Norwich City ist am Samstag aus der Premier League abgestiegen.

Danel Sinani hat Gewissheit. Seit Samstag steht fest, dass Norwich City den Klassenerhalt in der Premier League nicht mehr schaffen kann. Der Nationalspieler, der aus Düdelingen nach Norwich gewechselt ist, wird seine erste Auslandserfahrungen somit in der zweithöchsten Liga Englands (Championship) sammeln.

Luxemburg testet gegen Liechtenstein und Österreich Die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft wird jeweils ein Testspiel gegen Liechtenstein und Österreich bestreiten. Beide Partien finden im Stade Josy Barthel statt.

Vor heimischer Kulisse kassierte die Mannschaft von Trainer Daniel Farke am Samstag eine deutliche 0:4-Niederlage gegen West Ham United. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den rettenden Platz 17 aktuell 13 Zähler. Der Verein steigt damit zum fünften Mal nach 1995, 2005, 2014 und 2016 aus der Premier League ab.

Sinani trainiert derzeit mit einigen Spielern der U23-Auswahl Norwichs. Er soll den Canaries nächste Saison dabei helfen, schnellstmöglich ins Oberhaus zurückzukehren.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.