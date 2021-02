Fußballer Ryan Klapp: "Ich fühlte mich ungerecht behandelt"

Ryan Klapp hofft nach seinem Wechsel von Düdelingen nach Niederkorn auf eine neue Chance. Der 28-Jährige sucht die Fehler aber auch bei sich selbst.

Ryan Klapp will wieder durchstarten. Der 28-Jährige wechselte im Januar von F91 Düdelingen zu Progrès Niederkorn. In der Mannschaft von Coach Stéphane Léoni hofft der offensive Außenspieler nun auf eine neue Chance in der BGL Ligue und auf das Vertrauen des Trainers.

Dies hat Klapp zuletzt in Düdelingen vermisst. Er glaubt aber auch, dass sein Charakter seiner Fußballkarriere manchmal im Weg stand.

