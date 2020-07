Die Situation beim belgischen Zweitligisten Virton ist äußerst angespannt. Nationaltorhüter Anthony Moris ist nun der Kragen geplatzt.

Fußballer Moris äußert seinen Frust

Joe TURMES Die Situation beim belgischen Zweitligisten Virton ist äußerst angespannt. Nationaltorhüter Anthony Moris ist nun der Kragen geplatzt.

Nationaltorhüter Anthony Moris hat Angst um seine Zukunft, da es in Virton turbulent zugeht. Investor Flavio Becca kämpft vor Gericht um die Lizenz für die zweite belgische Liga, nachdem diese dem Verein verweigert worden war.

Moris und andere wechselwillige Spieler dürfen den Club zurzeit nicht verlassen. "Wir durchleben eine unglaublich stressige Zeit", sagte Moris gegenüber dem "Grenzecho". "Ich habe keine Angst, es zu sagen: ,Wir werden behandelt wie Scheiße.‘" Der Vertrag von Moris läuft noch bis ins Jahr 2023.

Am Sonntag haben sich alle Spieler von Virton in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Sie werfen den Vereinsverantwortlichen unter anderem vor, Verträge nicht einzuhalten und keine Dialogbereitschaft an den Tag zu legen. Sie werden sich juristisch wehren.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.