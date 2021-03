Kevin Holtz muss monatelang pausieren. Der Offensivspieler des FC Progrès hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Fußballer Holtz zieht sich Kreuzbandriss zu

Joe TURMES

Großes Pech für Kevin Holtz: Der offensive Mittelfeldspieler des FC Progrès hat sich am Sonntag im Derby gegen Differdingen sehr schwer am rechten Knie verletzt. Nach genauen Untersuchungen steht nun fest, dass das hintere Kreuzband gerissen ist. Auch der Meniskus wurde beschädigt. Zudem könnte das Innenband in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Der 27-Jährige, der auch bereits für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist, wird damit mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

