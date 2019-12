Fußballer Glenn Marques verstorben

Der Fußballer Glenn Marques vom FC Junglinster ist unerwartet im Alter von 25 Jahren verstorben.

(mth/SC) - Der Torhüter Glenn Marques vom FC Jeunesse Junglinster ist völlig unerwartet im Alter von 25 Jahren verstorben. Das meldete unter anderem sein ehemaliger Verein aus Mondorf am Sonntagmorgen.

Marques war als Jugendspieler beim FC Syra Mensdorf und der US Hostert lizenziert. Für Hostert und für Mondorf absolvierte der Keeper 41 Spiele in der BGL Ligue, ehe es ihn vor der laufenden Saison nach Junglinster zog.

Wie L'Essentiel am Sonntag meldete, habe Marques am Samstag einen Herzstillstand erlitten. Philippe Trierweiler, der Sekretär des FC Jeunesse Junglinster, äußerte sich dem Essentiel gegenüber: "Es ist nicht am Klub, die Todesumstände mitzuteilen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass er Opfer eines Herzstillstandes wurde. Das hat sich gestern (am Samstag) zugetragen."

Trierweiler erklärte weiter, es sei eine schwierige Zeit für jeden. Der Tod des jungen Torhüters sei sehr plötzlich und "komplett ohne Voranzeichen" gekommen.