(jot) - Strassen steckt in der Krise. Die Mannschaft belegt zurzeit nur den drittletzten Platz in der BGL Ligue. Defensivspezialist Eric Hoffmann spricht die Defizite vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag im 1/16-Finale des Pokals mit Jeunesse knallhart an. Der 88-fache Ex-Nationalspieler kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.



Verfolgen Sie die Entwicklung bei Jeunesse?

Auf jeden Fall ...