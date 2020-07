Maurice Deville verlässt Waldhof Mannheim und schließt sich dem Drittligaaufsteiger aus dem Saarland an.

Fußballer Deville wechselt nach Saarbrücken

Daniel WAMPACH Maurice Deville verlässt Waldhof Mannheim und schließt sich dem Drittligaaufsteiger aus dem Saarland an.

Maurice Deville spielt in der kommenden Saison in der 3. Liga in Deutschland. Allerdings nicht bei Waldhof Mannheim, sondern für den 1. FC Saarbrücken. Wie der Club aus dem Saarland am Montag mitteilt, hat der luxemburgische Offensivspieler einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Die Ungewissheit der Fußball-Nationalspieler Zahlreiche Fußball-Nationalspieler sind vertragslos, andere könnten ihren Verein noch in diesem Sommer verlassen. FLF-Coach Luc Holtz hat die jüngsten Entwicklungen im Auge und berät seine Schützlinge.

Es ist nicht Devilles erste Station in Saarbrücken. Der nun 27-Jährige lief bereits in der Saison 2013/2014 für den FCS auf - eine Phase, die laut eigenen Aussagen „unglücklich“ verlaufen ist. „Ich freue mich darauf, wieder für den 1. FC Saarbrücken aufzulaufen“, sagt Deville. „Mein Antrieb ist es zu zeigen, dass wir als Team zu Recht in der 3. Liga spielen und wir wollen für die eine oder andere Überraschung sorgen.“

Deville spielte seit 2017 in Mannheim, mit dem er vor einem Jahr in die 3. Liga aufgestiegen war und in dieser Saison auf Platz neun abschloss.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.