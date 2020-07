Maxime Chanot und New York City FC fehlen noch drei Siege bis zum Turniersieg in den USA.

Fußballer Chanot träumt von Turniersieg

Maxime Chanot kann in der Major League Soccer in den USA weiterhin vom ersten Platz im „MLS is Back Tournament“ träumen. In der Nacht zu Montag Luxemburger Zeit siegte der Nationalspieler mit New York City FC im Achtelfinale mit 3:1 gegen Toronto. Der 30-jährige Innenverteidiger kam über die gesamte Spielzeit zum Einsatz.

Medina (5.'), Castellanos (55.') und Moralez (81.') schossen New York komfortabel in Führung, Mullins (87.') konnte für Toronto nur noch verkürzen.

Ohne Zuschauer

Das Turnier wird ohne Zuschauer im Walt-Disney-Resort in Florida ausgetragen. Im Viertelfinale geht es in der Nacht zum Sonntag Luxemburger Zeit nun gegen den Sieger des Duells zwischen Portland und Cincinnati.

New York hatte sich als Dritter seiner Gruppe mühevoll für das Achtelfinale qualifiziert. Nun scheint das Team auf Touren zu kommen. Der Gewinner des Turniers wird sich für die Champions-League-Saison 2021 der Concacaf (Nord- und Zentralamerikanische und Karibische Fußballkonföderation) qualifizieren.

