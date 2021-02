Fußballer Bei wünscht sich Klassenerhalt auf dem Platz

RM Hamm Benfica steckt im Abstiegskampf der BGL Ligue. Rechtsverteidiger Gianluca Bei will dennoch nicht davon profitieren, dass die Ehrenpromotion abgebrochen wird.

Für RM Hamm Benfica spitzt sich die Lage im Abstiegskampf zu. Der Fusionsverein hat in dieser Saison noch immer kein Spiel in der BGL Ligue gewonnen. An elf Spieltagen wurden nur fünf Punkte gesammelt. „Unsere Bilanz kann nicht mit einem bestimmten Defizit erklärt werden“, betont Rechtsverteidiger Gianluca Bei.

„Wir waren, von der 0:4-Niederlage gegen Fola abgesehen, in keinem Spiel klar unterlegen ...