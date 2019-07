Fußballer Bastos: "Müssen mehr dagegenhalten"

Nach dem nervenaufreibenden Duell mit den Studenten aus Cardiff spielt Niederkorn in der Europa-League-Qualifikation erneut auf der Insel.

Für Yannick Bastos sind die Begegnungen in der Europa-League-Qualifikation ganz besondere Spiele. Der Niederkorner Fußballer wurde bereits beim Gastspiel in Cardiff in seine Vergangenheit auf der Insel katapultiert. Im Jahr 2014 stand Bastos beim damaligen englischen Zweitligisten Bolton Wanderers unter Vertrag. Am Donnerstagabend ist der ehemalige Nationalspieler in der ersten Qualifikationsrunde mit dem FC Progrès in Irland bei Cork City zu Gast.

Der Tabellensiebte der ersten irischen Liga ist ein Dauergast in der Qualifikation zur Europa League ...