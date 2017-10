(boy) - Auf das historische 0:0 in Frankreich folgte ein ebenso historisches Debakel in Schweden. 0:8 kamen die Luxemburger Fußballer am Samstagabend in Solna unter die Räder. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz zeigte eine unterirdische Leistung.

Erinnerungen an 1982

Schlimmer erwischte es eine Luxemburger Nationalelf zuletzt 1982, als man unter Trainer Louis Pilot 0:9 in England verlor. Nach den Ergebnissen der jüngeren Vergangenheit, hatte man geglaubt, solche Zeiten seien vorbei. Bis an einem Samstagabend in Schweden.

Es war ein Abend zum Vergessen - doch wirklich vergessen werden Mutsch, Joubert und Co. diese Partie nicht. Es war die mit Abstand schwächste Darbietung der laufenden Kampagne. Nach den herausragenden Resultaten gegen Weißrussland und Frankreich hatte sich der Luxemburger Fußballfan insgeheim mehr erwartet. Doch die Elf von Trainer Luc Holtz enttäuschte.

Holtz: "Ich schäme mich"

"Ich schäme mich für diese Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Das vierte Tor hat uns das Genick gebrochen. Wir haben jetzt 72 Stunden Zeit, um dieses Debakel vergessen zu machen", so Nationaltrainer Luc Holtz in einer ersten Reaktion gegenüber RTL.

Die Luxemburger, hier Gerson Rodrigues, kamen gegen Schweden gehörig ins Stolpern.

Foto: sportspress.lu/Gerry Schmit

Schweden war sicherlich der Favorit, doch die Luxemburger machten es dem Gegner einfach - zu einfach. Es fehlte die nötige Agressivität und Spritzigkeit auf Seiten der Luxemburger. Hinzu kamen viele individuelle Fehler.

Torfestival beginnt mit Fehlentscheidung

Die Schweden hatten zu Beginn allerdings nicht nur 50000 Fans im Rücken, sondern auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Denn das Torfestival begann mit einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters, als dieser nach einem vermeintlichen Foul von Martins auf Elfmeter entschied (10.'). Es sollte für die Luxemburger nur der Auftakt sein, für einen desaströsen Abend sein.

Luxemburg fand zu keinen Zeitpunkt in die Partie. Und die Schweden zeigten sich von ihrer effektiven Seite. Besonders Berg, der alleine vier Tore zum Kantersieg beisteuerte, traf fast nach Belieben. Bei 0:3 in der Pause konnte einem schon angst und bange werden. Und die schlimmsten Befürchtungen sollten sich wohl auch für Trainer Luc Holtz bewahrheiten.

Foto: sportspress.lu/Gerry Schmit

Berg (54.', 71.'), erneut Granqvist (Handelfmeter, 67.') sowie Lustig (60.') und Toivonen (76.') trugen sich nach dem Seitenwechsel in die Torschützenliste ein. Kurz nach der Pause hatte die FLF-Auswahl ihre beste Aktion über die eingewechselten Turpel und Rodrigues, doch Letzterer verzog aus aussichtsreicher Position.

Das einzig Positive für die Luxemburger dürfte sein, dass man bereits am kommenden Dienstag gegen Bulgarien die Chance hat, eine Reaktion zu zeigen. Doch diese Niederlage zu verdauen, dürfte dauern.