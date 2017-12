(jan/dpa) - Gastgeber Russland trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni im Moskauer Luschniki-Stadion auf Saudi-Arabien. Das ergab die Gruppenauslosung am Freitag in der russischen Hauptstadt.

Eine richtige Hammergruppe ergab die Ziehung allerdings nicht. Am brisantesten gestalten sich die Duelle zwischen Portugal und Spanien in Gruppe B sowie Belgien und England in Gruppe G. Italien-Bezwinger Schweden muss in Gruppe F gegen Deutschland ran.



Die Gruppen der WM 2018

Gruppe A

Russland

Saudi-Arabien

Ägypten

Uruguay



Gruppe B

Portugal

Spanien

Marokko

Iran



Gruppe C

Frankreich

Australien

Peru

Dänemark



Gruppe D

Argentinien

Island

Kroatien

Nigeria



Gruppe E

Brasilien

Schweiz

Costa Rica

Serbien



Gruppe F

Deutschland

Mexiko

Schweden

Südkorea



Gruppe G

Belgien

Panama

Tunesien

England



Gruppe H

Polen

Senegal

Kolumbien

Japan