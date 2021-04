Der Wiltzer Fußballverein hat weiterhin mit Corona-Fällen zu kämpfen. Es gab drei neue positive Tests. An Spiele ist so nicht zu denken.

Fußball: Wiltzer Spiel vor Absage

Joe TURMES

Am Mittwochabend soll Wiltz eigentlich in einem Nachholspiel des 18. Spieltags in der BGL Ligue bei Titus Petingen antreten. Die Begegnung steht nun vor der Absage, da am Montagabend drei Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Zuvor hatte bereits Christophe Schroeder und David Timmermans das gleiche Schicksal ereilt. „Ich kann es nicht verstehen. Die nun positiv getesteten Spieler hatten keinen Kontakt zu Christophe und David. Zudem verteilen wir die Spieler auf sechs unterschiedliche Kabinen“, betont Präsident Michael Schenk.

