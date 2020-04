Der Luxemburger Fußballverband stoppt die Meisterschaft in fast allen Ligen. Hesperingen und Wiltz steigen aus der Ehrenpromotion auf.

Fußball: Wiltz und Hesperingen steigen auf

Joe TURMES Der Luxemburger Fußballverband stoppt die Meisterschaft in fast allen Ligen. Hesperingen und Wiltz steigen aus der Ehrenpromotion auf.

Der Luxemburger Fußballverband hat wegen der Corona-Pandemie entschieden, den Spielbetrieb in der Ehrenpromotion und in den unteren Ligen (1., 2. und 3. Division) mit sofortiger Wirkung abzubrechen.

Die Teams, die Aufstiegsränge belegen, steigen auf. Vereine, die auf Barrageplätzen stehen, werden auch in der kommenden Saison der gleichen Spielklasse angehören. Es gibt keine Absteiger. Dies bedeutet, dass Hesperingen und Wiltz aus der Ehrenpromotion aufsteigen und in der kommenden Saison erstklassig sind.

Die Aufsteiger: Ehrenpromotion: 1. Hesperingen, 2. Wiltz 1. Division – 1. Bezirk: 1. Mersch 2. Bezirk: 1. Bettemburg 2. Division – 1. Bezirk: 1. Useldingen, 2. Bastendorf 2. Bezirk: 1. Itzig, 2. Cebra 3. Division – 1. Bezirk: 1. Folschette, 2. Bourscheid 2. Bezirk: 1. Münsbach, 2. Merl Frauen – Liga 2: 1. Hesperingen, 2. Bartringen Liga 3: 1. Entente Uelzechtdall, 2. Käerjéng

Was die BGL Ligue angeht, hat die FLF noch keine Entscheidung getroffen. Sie will die Empfehlungen der Europäischen Fußball-Union UEFA abwarten, um die besten Teams vor einem Europapokalausschluss zu schützen. FLF-Präsident Paul Philipp ist allerdings grundsätzlich der Meinung, dass die Saison abgebrochen werden sollte.

Wird Racing zum Meister erklärt?

In der höchsten Klasse der Frauen steht noch nicht fest, ob der Erste Racing zum Meister erklärt wird. Dies muss der Verwaltungsrat der FLF noch entscheiden.

UEFA rät Verbänden von Abbruch ab Die Europäische Fußball-Union UEFA hält an ihrer Strategie fest. Die Meisterschaften im europäischen Fußball sollen nicht vorzeitig abgebrochen werden.

Die Saison 2020/2021 wird eine Übergangssaison. In welchem Format in den einzelnen Ligen gespielt wird, will die FLF in den kommenden Wochen mitteilen.

