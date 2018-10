Fußball: Weitere Festnahmen in Belgien

Der Korruptionsskandal im belgischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Sogar zwei Schiedsrichter wurden verhaftet.

Der Korruptionsskandal im belgischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Sogar zwei Schiedsrichter wurden verhaftet.

(sid) - Im Zuge des Korruptionsskandals im belgischen Fußball hat es weitere Festnahmen gegeben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden drei Spielerberater, ein Schiedsrichter und ein ehemaliger Anwalt angeklagt und inhaftiert. Das berichteten belgische Medien am Freitag.

Spielerberater Mogi Bayat, der mutmaßliche Strippenzieher der kriminellen Machenschaften, sowie seine Kollegen Dejan Veljkovic und Karim Mejjati mussten die Nacht im Gefängnis verbringen. Dabei geht es um den Verdacht auf Finanzbetrug bei Spielertransfers und Spielmanipulationen bei Vereinen der ersten belgischen Liga.

Der ehemalige Anwalt vom RSC Anderlecht, Laurent Denis, und Schiedsrichter Bart Vertentin wurden ebenfalls angeklagt und inhaftiert. Das vermeldete die belgische Nachrichtenagentur Belga.



Spiele abgesagt



Bereits am Donnerstag war Sébastien Delferière, ein weiterer Unparteiischer, angeklagt und anschließend gegen Kaution wieder freigelassen worden. Vertentin und Delferière wurden umgehend vom belgischen Fußballverband suspendiert.



Auch Ivan Leko, Trainer des belgischen Meisters FC Bruges, war am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Der Bruges-Coach musste die Nacht zum Donnerstag im Gefängnis verbringen, wurde nach einem Verhör aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Mittwoch hatte es eine groß angelegte Razzia gegeben, bei der auch die Räumlichkeiten von zehn belgischen Erstligaclubs untersucht wurden. Auch in Luxemburg gab es Durchsuchungen. Dazu zählten der FC Bruges, Teilnehmer an der Champions League, Rekordmeister RSC Anderlecht, Standard Liège und Royal Antwerpen.

Nach Angaben der Ermittler steht vor allem die Saison 2017/2018 im Fokus. Veljkovic soll dabei zusammen mit einem Schiedsrichter durch Spielmanipulationen versucht haben, den KVC Mechelen vor dem Abstieg zu retten - letztlich vergeblich. Als direkte Folge wurde der für das Wochenende geplante zehnte Spieltag der zweiten Liga komplett abgesagt.