(jot) - Der Wechsel ist perfekt: Nationalspieler Chris Philipps wechselt vom FC Metz zu Legia Warschau. Der 23-jährige Defensivspezialist hat einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf eine Verlängerung um eine Saison beim polnischen Spitzenverein unterschrieben.



Bereits am Freitag kam Philipps für seinen neuen Club in einem Testspiel im Trainingslager in Spanien gegen Shanghai Shenxin zum Einsatz.



Neuer Trainer von Philipps wird der Kroate Romeo Jozak. Legia ist zurzeit Erster mit zwei Punkten Vorsprung in der höchsten polnischen Klasse. Am 9. Februar greift das Team wieder in den Wettkampf ein, wenn ein Auswärtsspiel bei Zaglebie ansteht.