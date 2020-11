Roland Vrabec muss den FC Progrès verlassen. Der Nachfolger des Deutschen kommt aus Frankreich und spielte einst in Luxemburg.

Fußball: Vrabecs Nachfolger steht fest

Bob HEMMEN Roland Vrabec muss den FC Progrès verlassen. Der Nachfolger des Deutschen kommt aus Frankreich und spielte einst in Luxemburg.

Sieben Punkte aus sieben Spielen waren zu wenig: Niederkorn trennte sich am Montag von Trainer Roland Vrabec. Der Deutsche war 2019 zum FC Progrès gekommen, nach einem enttäuschenden Start in seine zweite Saison wurde Vrabec aber ersetzt.

Noch am Montagabend stellte Niederkorn den neuen Trainer vor. Stéphane Léoni steht ab sofort beim ambitionierten Club an der Seitenlinie. Dies berichtet das „Tageblatt“. Der Franzose ist 44 Jahre alt und arbeitete zuletzt in der Heimat als Coach des FC Sarreguemines. Von 2010 bis 2013 stand Léoni beim FC Differdingen als Spieler unter Vertrag. Nun kehrt er als Trainer nach Luxemburg zurück.

BGL Ligue: Hesperingen verpasst den Sieg In der BGL Ligue kann Hesperingen einen 2:0-Vorsprung gegen Fola nicht in einen Sieg umwandeln. Meister F91 verliert sein erstes Saisonspiel.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.