Roland Vrabec muss den FC Progrès wohl verlassen. Der Nachfolger des Niederkorner Coaches soll bereits feststehen.

Fußball: Vrabec steht in Niederkorn vor dem Aus

Bob HEMMEN Roland Vrabec muss den FC Progrès wohl verlassen. Der Nachfolger des Niederkorner Coaches soll bereits feststehen.

Sieben Punkte in sieben Spielen waren zu wenig: Niederkorn trennt sich offenbar am Montagnachmittag von Trainer Roland Vrabec. Der Deutsche war 2019 zum FC Progrès gekommen, nach einem enttäuschenden Start in seine zweite Saison wird Vrabec aber wohl ersetzt. Noch steht allerdings ein letztes Gespräch mit den Verantwortlichen an. RTL hatte zuerst über die Trennung berichtet.

Laut LW-Informationen wurde Vrabecs Nachfolger bereits gefunden. Jeff Strasser ist kein Kandidat für den Trainerposten.

BGL Ligue: Hesperingen verpasst den Sieg In der BGL Ligue kann Hesperingen einen 2:0-Vorsprung gegen Fola nicht in einen Sieg umwandeln. Meister F91 verliert sein erstes Saisonspiel.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.