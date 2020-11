Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig in der Bundesliga, ist begeistert von seinem neuen Assistenten Dino Toppmöller.

Fußball: Viel Lob für Toppmöller

Joe TURMES Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig in der Bundesliga, ist begeistert von seinem neuen Assistenten Dino Toppmöller.

Der frühere F91-Erfolgstrainer Dino Toppmöller arbeitet seit dieser Saison als Assistent von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig. Und der Shootingstar unter den deutschen Trainern ist sehr zufrieden mit Toppmöller: Er leiste „sehr gute Arbeit“ und sei „ein ganz, ganz herzlicher Mensch, der gut zu mir und zum restlichen Trainerteam passt“. Zudem schätze er seine „gute Idee vom Fußball“, wird Nagelsmann in der Fachzeitschrift „Kicker“ zitiert.

Fußballcoach Toppmöllers Dank nach Luxemburg Dino Toppmöller ist neuer Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Leipzig. Er bekam viele Glückwünsche auf sein Handy. Nun bedankt er sich.

Dabei wäre Toppmöller um ein Haar nicht in Leipzig gelandet. Dem 39-Jährigen lag im Sommer auch ein Angebot des deutschen Zweitligisten Osnabrück vor. „Gott sei Dank hat er sich für uns entschieden“, sagt Nagelsmann im Rückblick.

Julian Nagelsmann stand mit 33 Jahren bereits im Champions-League-Halbfinale. Foto: AFP

Spezialist für die Standardsituationen

In Leipzig kommt Toppmöller eine besondere Aufgabe zu: Er studiert mit der Mannschaft die Standardsituationen ein. „Er hat da den Hut auf. Die Spieler haben einen gewissen Pool, den sie anwenden dürfen. Da sollen sie selbst entscheiden, was gerade geht“, so Nagelsmann. Es funktioniert hervorragend: RB Leipzig hat neun seiner 15 Treffer in der Bundesliga nach Standardsituationen erzielt. Kein Team ist gefährlicher nach ruhenden Bällen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.