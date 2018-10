Fußball: U21-Auswahl siegt zum Abschluss

Am Donnerstag wurde in den Räumlichkeiten der Uefa in Nyon (CH) die Auslosung der Gruppen für die U21-EM-Qualifikation vorgenommen. Die FLF-Auswahl wurde dabei der Gruppe fünf zugelost. In dieser trifft die Elf von Trainer Manuel Cardoni auf Dänemark, Rumänien, Armenien, Wales und Bulgarien.