Fußball: U21-Auswahl früh in Unterzahl

Joe GEIMER In der EM-Qualifikation gab es am Freitagabend für Luxemburgs U21-Fußballer eine klare Niederlage in Schweden.

Im siebten Spiel in der laufenden Qualifikationskampagne zur U21-Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien setzte es aus Luxemburger Sicht am Freitagabend die sechste Niederlage.

Mit 0:4 unterlagen die Schützlinge von Manuel Cardoni in Helsingborg gegen Schweden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Partie beim Stand von 0:3 bereits entschieden.

Zuvor hatte sich Luxemburgs Fußball-Nachwuchs selbst geschwächt. Dublin war in der 19.' wegen einer Notbremse vom Platz geflogen. Anschließend nahm das Unheil seinen Lauf. Karlsson (22.' Foulelfmeter, 33.') und Svenssson (31.') sorgten innerhalb von elf Minuten für klare Verhältnisse. Den vierten und letzten Treffer erzielten die Hausherren in der 71.' durch Bejimo.

Am Dienstag kann Luxemburg es bereits besser machen: Dann empfangen sie von 17 Uhr an im Stade Emile Mayrisch in Esch/Alzette die Isländer, die aus sechs Begegnungen bislang immerhin zwölf Punkte holten.

