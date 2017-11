(jot) - Die Luxemburger U19-Auswahl hat im Escher Stade Emile Mayrisch eine bittere 0:5-Niederlage gegen Tschechien hinnehmen müssen. Sedlacek erzielte drei Tore (24.', 28.', 84.'/Foulelfmeter). Sadilek (41.'/Foulelfmeter) und Rusek (45.) gelang ein Tor.

Luxemburg, das mit Ausnahmetalent Vincent Thill antrat, musste nach dem 1:3 gegen Schottland zum Auftakt eine weitere Niederlage in der EM-Qualifikationsrunde hinnehmen. Zum Abschluss geht es für die Mannschaft von Trainer Manuel Cardoni am Dienstag in Weidingen (Anstoß um 19 Uhr) gegen Armenien. Die Begegnung hat nur noch statistischen Wert.