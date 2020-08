Titus Petingen hängt noch immer in der Schwebe: Der Europapokalteilnehmer wartet auf seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League.

Fußball: Titus Petingen und der unbekannte Gegner

Joe TURMES

Titus Petingen kennt seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League noch immer nicht. Die Vorqualifikationsbegegnung zwischen den Lincoln Red Imps aus Gibraltar und Pristina konnte nicht ausgetragen werden, da beim kosovarischen Team mehrere Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Titus Petingen sollte in der kommenden Woche beim Sieger dieses Duells antreten. Nun muss die Europäische Fußball-Union UEFA entscheiden, wie es weitergeht. Eine Forfaitniederlage für Pristina ist wahrscheinlich. Das gleiche Schicksal hatte auch Drita aus dem Kosovo in der Vorqualifikation der Champions League ereilt. Der Kosovo hat mit einer hohen Zahl an Corona-Fällen zu kämpfen.

Niederkorn weiß dagegen, auf welches Team es am 27. August trifft. In der ersten Qualifikationsrunde der Europa League steht ein Heimspiel gegen Zeta aus Montenegro an, das Engordany aus Andorra in der Vorqualifikation mit 3:1 bezwungen hat.

