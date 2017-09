Auch in dieser Saison können die Fußballinteressierten am Tippspiel des "Luxemburger Wort" teilnehmen. Woche für Woche muss der Ausgang von 15 Spielen aus den Topligen (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien) sowie aus der BGL Ligue auf www.wort.lu vorhergesagt werden. Los geht es am Wochenende des 22./23./24. September.



Fünf Punkte für das exakt richtige Ergebnis



Wer das exakt richtige Ergebnis getippt hat, erhält fünf Punkte. Wer nicht das exakt richtige Ergebnis getippt hat, aber die Höhe des Sieges korrekt vorhergesagt hat, erhält drei Punkte (Beispiel: Es wurde getippt, dass Team A mit 3:0 gewinnt. Es gewann letztlich mit 4:1).

Wer nur die Tendenz des Spiels (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) richtig getippt hat, erhält einen Punkt (Beispiele: Es wurde getippt, dass Team A mit 3:0 gewinnt. Es gewann letztlich mit 5:0. Es wurde getippt, dass das Spiel mit 2:2-Unentschieden endet. Es endete letztlich 1:1).

Damit der Tipp gültig ist, muss dieser vor dem Anpfiff der jeweiligen Begegnung erfolgt sein.



Zwei Eintrittskarten



Wer als Gesamtsieger der Saison hervorgeht, darf sich über ein besonderes Erlebnis freuen: eine Reise für zwei Personen zu einem Champions-League-Spiel der Saison 2018/2019. Der Gewinner erhält zwei Eintrittskarten. Die Transport- und Übernachtungskosten werden übernommen. Auch der Gewinner jeden Monats erhält einen Preis.



Sie finden das Tippspiel unter diesem Link.