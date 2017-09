(bob) - In der WM-Qualifikation trifft Luxemburg noch in Stockholm auf Schweden (7. Oktober) und drei Tage später vor heimischer Kulisse auf Bulgarien. Doch auch nach den beiden Partien bestreitet die FLF-Auswahl noch eine Partie. Am. 10 November geht es für Jans und Co. im Stade Josy Barthel gegen Ungarn.

Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für die WM zu qualifizieren oder die Play-offs zu erreichen. Die letzten Entscheidungen fallen in diesem Jahr nämlich vom 9. November bis zum 14. November.



Die FLF-Auswahl traf bislang acht Mal auf Ungarn. Zuletzt gab es das Duell im Jahr 2011, als Luxemburg vor heimischer Kulisse eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste. In knapp zwei Monaten soll es besser laufen.