Fußball-Star Pjanic denkt an Schifflingen

Bob HEMMEN Miralem Pjanic zählt zu den bekanntesten Fußballern der Welt. Der 30-Jährige steht beim FC Barcelona unter Vertrag, er denkt aber auch heute noch gerne an seine Kindheit zurück.

Fußballer Miralem Pjanic trug im Laufe seiner Profikarriere viele besondere Trikots. Der 30-Jährige spielte für Metz, Lyon, AS Rom und Juventus Turin. Seit dieser Saison steht er beim FC Barcelona unter Vertrag. Doch der bosnische Nationalspieler, der in den Jugendauswahlen Luxemburgs spielte, erinnert sich auch gerne an seine Anfänge.

Pjanic spielte als Kind beim FC Schifflingen 95, bevor er mit 14 Jahren nach Frankreich wechselte. Nun veröffentlichte der Ausnahmekönner ein altes Bild im Schifflingen-Trikot. Dazu schrieb er: „Wo alles begann.“

Bis heute lebt ein Großteil der Familie des Fußballers in Luxemburg. Er selbst ist immer wieder zu Besuch und unterstützt seinen ehemaligen Verein.

Sportlich läuft es für Pjanic in dieser Saison bislang alles andere als optimal. Mit dem FC Barcelona belegt er im spanischen Oberhaus nur Rang drei. In zwölf Ligapartien und sechs Champions-League-Partien war er an keinem einzigen Tor beteiligt.

