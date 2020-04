Danel Sinani spielt in der kommenden Saison in England. Der Nationalspieler hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Fußball: Sinani bestätigt Wechsel nach Norwich

Luxemburgs Fußballer des Jahres steht vor dem Sprung in den Profifußball. Danel Sinani wechselt nach der aktuellen Saison von F91 Düdelingen zum englischen Club Norwich City. Der 22-jährige Offensivspieler teilte auf Anfrage mit, dass er beim aktuellen Tabellenletzten der Premier League einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat.

Sinani geht trotz der Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Krise fest davon aus, dass sein Wechsel nach England auch wirklich klappt. "Er ist fix", so der Nationalspieler. Er sei weiter in Kontakt mit dem britischen Verein.

Noch ist ungewiss, wann die neue Saison in der Premier League beginnt und ob Norwich dann noch in der höchsten Spielklasse vertreten ist.

Sinani hofft auch weiterhin, dass er die aktuelle Saison in Luxemburg mit F91 zu Ende spielen kann. Derzeit hält er sich wie alle anderen Leistungssportler mit Einzeltraining zu Hause fit. Sein Vertrag in Düdelingen läuft am Saisonende aus.

