Hasib Selimovic wird in der kommenden Saison in der BGL Ligue an der Seitenlinie stehen. Er ist der neue Coach Mühlenbachs.

Fußball: Selimovic übernimmt in Mühlenbach

Hasib Selimovic wird in der kommenden Saison in der BGL Ligue an der Seitenlinie stehen. Er ist der neue Coach Mühlenbachs.

(DH/dat) - Mühlenbach hat einen Trainer für die Saison 2019/2020 in der BGL Ligue gefunden. Hasib Selimovic stand bereits von Oktober 2016 bis Juni 2017 in der Verantwortung.



Trainerkarussell dreht sich Rümelingen und Rodange haben Nägel mit Köpfen auf der Trainerposition gemacht. Bei Mühlenbach geht die Suche erst los.

Fahrudin Kuduzovic hatte Mühlenbach nach der abgelaufenen Saison verlassen, um bei Eintracht Trier Co-Trainer zu werden. Mit Selimovic möchte Mühlenbach in der nächste Saison im Oberhaus überraschen.