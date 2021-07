Sanel Ibrahimovic beendet seine Karriere

Bei Jeunesse Ibrahimovic lässt Zukunft noch offen

Diese Quote kann sich sehen lassen. 15 Tore in 15 Spielen – so lautet die bisherige Bilanz von Sanel Ibrahimovic in dieser Saison der BGL Ligue. Doch dem Stürmer von Jeunesse Esch sind persönliche Statistiken nicht so wichtig.