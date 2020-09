Fußball: Sadine Correia, die Kämpferin

Im Leben von Sadine Correia dreht sich alles um Fußball. Ihr Trainingspensum ist sehr hoch.

Sadine Correia ist viel unterwegs. Ihr Terminkalender ist voll. Meistens pendelt sie täglich zwischen mehreren Sportstätten: In der Coque in Kirchberg arbeitet sie an ihrer Athletik, in Monnerich hat sie Einheiten mit der Nationalmannschaft, dazu kommen die Vorbereitung und die Spiele mit der Mannschaft des SC Bettemburg – und seit dieser Saison das Training beim deutschen Traditionsverein 1. FC Saarbrücken.

Wenn die Fußballnationalspielerin von ihrem straffen Wochenprogramm erzählt, kann man angesichts der unterschiedlichen Termine, Trainer und deren jeweiligen Programme ein bisschen durcheinanderkommen ...