Fußball: Real rettet Punkt in Gladbach

In der Champions League erleben die Königlichen fast das nächste Debakel. Stadtrivale Atletico zittert sich gegen tapfere Österreicher zum Sieg.

Borussia Mönchengladbach hat in der Champions League einen großen Sieg aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Marco Rose kam am 2. Spieltag der Gruppenphase gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid nach langer Führung am Ende zu einem 2:2 und bleibt damit immerhin ungeschlagen.

Thuram (33.', 58.') traf doppelt für die Gladbacher, doch Benzema (87.') und Casemiro (90. + 3.') sorgten spät für das Unentschieden. Zum Auftakt in der vergangenen Woche hatte die Borussia beim italienischen Vizemeister Inter Mailand ein achtbares 2:2 geholt.

Ilkay Gündogan trifft für Manchester City. Foto: AFP

Während die Trainer Jürgen Klopp mit Liverpool und Pep Guardiola mit Manchester nach zwei Spielen eine perfekte Bilanz aufweisen, durfte sich auch Atletico Madrid über die ersten drei Punkte in der Königsklasse freuen.

Liverpool siegte mit einiger Mühe gegen den dänischen Meister FC Midtjylland 2:0 und führt die Gruppe D nach den Treffern von Jota (55.') und Salah (90. + 2.', Foulelfmeter) mit sechs Punkten an. Ligakonkurrent City gewann mit 3:0 bei Olympique Marseille und hat als Erster der Gruppe C ebenfalls beste Chancen aufs Weiterkommen. Es trafen Gündogan (76.'), Torres (18.') und Sterling (81.').

Atleticos Joao Felix läuft den Salzburgern davon. Foto: AFP

In Gruppe A siegte Atletico Madrid dank eines späten Treffers in einem abwechslungsreichen Spiel 3:2 gegen Salzburg und ist erster Verfolger des FC Bayern, der nach Siegen gegen Atletico und Lokomotive Moskau ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht. Llorente (29.') und Felix (52.', 85.') trafen für Atletico.

Für Salzburg waren Szoboszlai (40.') und Berisha (47.') erfolgreich. Am frühen Abend war Inter Mailand gegen Shakhtar Donetsk nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Atalanta Bergamo rettete beim 2:2 gegen Ajax Amsterdam noch einen Punkt. In der zweiten Halbzeit war Zapata (54.', 60.') mit einem Doppelpack für Bergamo erfolgreich. Zudem gewann der FC Porto mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus.

Resultate Gruppe A

Lokomotive Moskau - FC Bayern 1:2

Atletico Mardrid - Salzburg 3:2 Gruppe B

Donetsk - Inter Mailand 0:0

Mönchengladbach - Real Madrid 2:2

Gruppe C

FC Porto - Olympiakos 2:0

Marseille - Manchester City 0:3 Gruppe D

Liverpool - Midtjylland 2:0

Atalanta - Ajax 2:2

