Fußball: Quarantäne statt Eröffnungsspiel

Beim Racing gibt es mehrere Corona-Infizierte. Das Auftaktspiel der neuen Fußballsaison muss demnach verschoben werden. "Das war das erste, aber bestimmt nicht das letzte Mal", sagt FLF-Generalsekretär Joël Wolff.

Freitagabend, gutes Wetter und ein Spitzenspiel zum Saisonauftakt. So lautete der Plan, der am Montag, vier Tage vor dem Eröffnungsspiel der BGL Ligue, geplatzt ist. Niederkorn trifft am Freitag nicht auf Racing. Statt auf dem Fußballplatz sind die Hauptstädter dann zu Hause in Quarantäne.

Nach mehreren positiven Corona-Tests bei Racing-Spielern blieb dem nationalen Fußballverband nichts anderes übrig, als das Auftaktduell zu verlegen ...