Fußball: PSG und Chelsea lassen die Muskeln spielen

Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League lassen Chelsea und Paris SG in ihren Auswärtsspielen nichts anbrennen.

Der FC Chelsea hat seinen ersten Sieg in der Fußball-Champions-League gefeiert. Der englische Premier-League-Club setzte sich am Mittwochabend beim FK Krasnodar klar mit 4:0 durch. Hudson-Odoi (37.') brachte die Gäste in Führung, ehe Werner mit einem Elfmetertor (76.') seinen ersten Treffer in der Königsklasse für seinen neuen Club markierte. Zudem trafen Ziyech (79.') und Pulisic (90.'). Mit vier Punkten übernahmen die Londoner vorerst die Tabellenführung der Gruppe E.

Vorjahresfinalist Paris SG konnte derweil einen kompletten Fehlstart verhindern. Das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Basaksehir Istanbul dank des Doppelpacks von Kean (64.', 79.') mit 2:0. Für Neymar & Co. war es nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Manchester United der erste Sieg in Gruppe H.

