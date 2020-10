In der Champions League hat der FC Barcelona im Spitzenspiel bei Juventus Turin keine Mühe. Manchester United schießt Leipzig ab.

Fußball: Pjanic gewinnt beim Ex-Club

Ohne Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin das Topspiel der Champions League gegen den FC Barcelona verloren. Der italienische Fußballmeister unterlag den Katalanen am Mittwochabend mit 0:2 und kassierte am zweiten Spieltag die erste Niederlage, während Messi & Co. die Tabelle der Gruppe G ungeschlagen anführen.

Lionel Messi sorgt per Elfmeter für die Entscheidung. Foto: AFP

Die Treffer für Barça markierten Dembelé (14.') und Messi (90.', Foulelfmeter). Gleich dreimal Pech hatten die Hausherren, denen drei Tore von Morata wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurden. Es war gleichzeitig das Wiedersehen von Barças Pjanic mit seinem Ex-Club.

Cristiano Ronaldo stand nach seiner Coronavirus-Infektion nicht im Kader. Offensichtlich blieb der erhoffte Negativbefund aus, selbst wenn der Portugiese via Instagram am Mittwoch verkündete: „Fühle mich gut und gesund. Forze Juve!“

Dortmund und Erling Haaland tun sich gegen St. Petersburg lange schwer. Foto: dpa

Im anderen Gruppenspiel trennten sich Dynamo Kiew mit Nationalspieler Rodrigues und Ferencvaros Budapest 2:2.

Fußball: PSG und Chelsea lassen die Muskeln spielen Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League lassen Chelsea und Paris SG in ihren Auswärtsspielen nichts anbrennen.

Während Borussia Dortmund wieder auf Kurs ist, kassierte Leipzig beim äußerst einseitigen Härtetest die erste Saisonniederlage. Dortmunds Sancho knackte im Geisterheimspiel den massiven Abwehrbeton des russischen Meisters St. Petersburg und ebnete den Weg zum 2:0-Sieg des BVB.

Leipzig verlor das zweite Gruppenspiel der Königsklasse beim englischen Rekordmeister Manchester United nach einer insgesamt schwachen Leistung mit 0:5. Der FC Bruges und Lazio Rom trennten sich 1:1, während der FC Sevilla mit 1:0 gegen Rennes gewann.

Resultate Gruppe E

Krasnodar - Chelsea 0:4

FC Sevilla - Rennes 1:0 Gruppe F

Dortmund - St. Petersburg 2:0

FC Bruges - Inter Mailand 1:1 Gruppe G

Juventus - FC Barcelona 0:2

Ferencvaros - Kiew 2:2

Gruppe H

Basaksehir - Paris SG 0:2

Manchester United - Leipzig 5:0

