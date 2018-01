(bob/tof) - Chris Philipps wechselt vom FC Metz zu Legia Warschau. Wie "L'Equipe" berichtet, wird der 23-jährige Nationalspieler beim Spitzenreiter der polnischen Liga einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben.

Philipps war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, weil er beim FC Metz zuletzt nicht mehr oft zum Einsatz kam, nachdem er sich im Laufe der Saison einen Stammplatz erobert hatte. Die Polen waren ihrerseits auf der Suche nach einem Ersatz für die abgewanderten Armando Sadiku und Thibault Moulin. Philipps soll diese Lücke nun schließen.

Nach 21 Spieltagen belegt Legia Warschau mit zwei Punkten Vorsprung auf Lech Poznan Rang eins in Polen. Das Transferfenster öffnet dort am 1. Februar und schließt am 28. Februar.