Titus Petingen hängt noch immer in der Schwebe: Der Europapokalteilnehmer wartet auf seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League.

Fußball: Petingens mögliche Gegner spielen erneut

Joe TURMES Titus Petingen hängt noch immer in der Schwebe: Der Europapokalteilnehmer wartet auf seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League.

Titus Petingen muss weiter warten. Die Entscheidung, auf welchen Gegner das luxemburgische Team in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League spielt, ist noch nicht gefallen.

Die Vorqualifikationsbegegnung zwischen den Lincoln Red Imps aus Gibraltar und Pristina konnte am Dienstag nicht ausgetragen werden, da beim kosovarischen Team mehrere Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Titus Petingen soll in der kommenden Woche beim Sieger dieses Duells antreten.

Fußballvereine: Der Planungsstress beginnt Die Luxemburger Fußballvereine benötigen im Hinblick auf die Qualifikationsbegegnungen im Europapokal viel Organisationstalent.

Am Mittwochabend entschied die Europäische Fußball-Union UEFA dass Pristina nicht etwa am Grünen Tisch verliert, sondern das Spiel am Samstag nachgeholt wird. Von Medien aus Gibraltar heißt es, dass der UEFA-Disziplinarausschuss nach längeren Diskussionen mit den Verantwortlichen aus dem Kosovo einer Verlegung zugestimmt hat. Prishtina erklärte, dass der Club einen anderen Kader aufbieten werde als in Gibraltar. Außerdem solle die gesamte Delegation getestet werden, um jegliche Zweifel zu beseitigen.

Niederkorn weiß dagegen, auf welches Team es am 26. August trifft. In der ersten Qualifikationsrunde der Europa League steht ein Heimspiel gegen Zeta aus Montenegro an, das Engordany aus Andorra in der Vorqualifikation mit 3:1 bezwungen hat.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.