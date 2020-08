Der FC Sevilla gewinnt die Fußball-Europa-League. Die Seriensieger aus Spanien besiegen Inter Mailand in einem packenden Finale.

Fußball: Per Fallrückzieher ins Inter-Herz

Der FC Sevilla schreibt seine schier endlose Liebesgeschichte in der Europa League dank de Jong und eines Traumtores von Diego Carlos weiter fort. Der Rekordtitelträger bezwang den favorisierten italienischen Vizemeister Inter Mailand in einem hochspektakulären und hitzigen Finale von Köln mit 3:2 und gewann damit zum sechsten Mal den zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Während die Europa League für die Andalusier ein „Paradies“ (El Pais) bleibt, dauert Inters Durststrecke weiter an.

Diego Carlos mit einem vom Mailänder Stürmer Lukaku abgefälschten Fallrückzieher (74.') beendete Inters Traum vom ersten internationalen Triumph seit dem Champions-League-Sieg gegen den FC Bayern im Jahr 2010.

Inter-Stürmer Romelu Lukaku (l.) ist der Pechvogel des Abends. Foto: AFP

Zuvor hatten Lukaku per Foulelfmeter (5.') und Godin (36.') vor dem Wechsel für Inter getroffen, der de Jong (12.', 33.') schnürte für Sevilla einen Doppelpack. Wie schon im Halbfinale gegen Manchester United (2:1) setzten sich der Teamgeist und die Moral der Spanier gegen die höhere individuelle Qualität des Gegners durch - Sevilla rettete damit auch die Europacupsaison der spanischen Teams.

Mailand landete dagegen nach bislang beeindruckenden Leistungen beim Finalturnier in Deutschland hart auf dem Boden der Tatsachen - angesichts der hohen Ansprüche des einstigen europäischen Schwergewichts eine herbe Enttäuschung. Nachdem zuvor nur Leverkusen in den vergangenen sieben Pflichtspielen gegen die Lombarden treffen konnte, offenbarte das Abwehrbollwerk diesmal ungewohnte Lücken.

Hochintensive Begegnung

Vor der Partie hatte Inter-Coach Antonio Conte von seinem Team "Leidenschaft, Mut und Enthusiasmus" gefordert, um "den Pott endlich wieder nach Italien zu holen und Geschichte zu schreiben". Da auch Sevilla diese Tugenden an den Tag legte, entwickelte sich von der ersten Sekunde an eine temporeiche, hochintensive Begegnung mit zahlreichen Torraumszenen.

Nach einem Fehler von Keeper Handanovic hatte Sevilla die erste gute Gelegenheit, doch Fernandos Versuch (3.') wurde auf der Linie geblockt. Im direkten Gegenzug war Lukaku nach einem Solo aus der eigenen Hälfte von Diego Carlos nur per Foul zu stoppen. Mit seinem Treffer vom Punkt baute der Belgier seinen Rekord auf elf aufeinanderfolgende Europa-League-Spiele mit mindestens einem Tor aus.

Traumtor: Innenverteidiger Diego Carlos leitet den Siegtreffer ein. Foto: AFP

Doch Sevilla zeigte sich nur kurz geschockt, de Jong drehte die ausgeglichene Partie mit einem sehenswerten Kopfballdoppelpack zugunsten der Elf von Trainer Julen Lopetegui. Die Begegnung wurde nun immer nickliger, Schiedsrichter Danny Makkelie rückte immer wieder in den Blickpunkt. Godin verwertete einen der zahlreichen Freistöße per Kopf zum Pausenstand.

Nach dem Wechsel erspielte sich Sevilla zunächst leichte Feldvorteile, doch offensiv zwingender war der Kontrahent aus Italien. Lukaku (65.') scheiterte jedoch allein vor dem Tor an Bounou. Später wurde der Angreifer endgültig zum Pechvogel, als er den Fallrückzieher von Diego Carlos unglücklich abfälschte. Die UEFA werte den Treffer jedoch für den Brasilianer in Diensten Sevillas.

