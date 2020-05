In der Fußballschule des nationalen Verbands in Monnerich wird auch in Corona-Zeiten geschwitzt. Zweikämpfe sind allerdings verboten.

Sport 12

Fußball ohne Zweikämpfe

Ein sonniger Nachmittag in der Fußballschule des nationalen Verbands FLF in Monnerich: Seit anderthalb Wochen wird hier geschwitzt ...

