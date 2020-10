Nach dem 2:0-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft gegen Zypern spricht FLF-Coach Luc Holtz über die Leistung seiner Mannschaft.

Fußball-Nationaltrainer Holtz: "Nie komplett zufrieden"

Luc Holtz freut sich über drei Punkte. Der Fußball-Nationaltrainer lobte nach dem 2:0-Sieg gegen Zypern vor allem die Leistung in den ersten 45 Minuten: „Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit eine fast perfekte Leistung gezeigt haben. Doch ich bin nie komplett zufrieden. In der zweiten Halbzeit hatten einige Spieler physische Probleme und wir hatten etwas Glück, dass Zypern kein Anschlusstreffer gelungen ist.“

Mehrere FLF-Akteure wirkten nach dem Seitenwechsel erschöpft: „Man hat gesehen, dass beispielsweise bei Vincent (Thill) und Danel (Sinani) die Beine schwer wurden.“

Nach zwei Siegen aus drei Spielen zieht Holtz eine positive Zwischenbilanz: „Wir haben jetzt sechs Punkte, Zypern noch keinen. Wir haben eine gute Ausgangslage.“

Am Dienstag (Anpfiff um 20.45 Uhr) treffen die Luxemburger in Podgorica auf Montenegro.





