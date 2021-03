Luc Holtz ist glücklich. Der Nationaltrainer lobt die FLF-Auswahl nach dem 1:0-Sieg gegen Irland.

Fußball-Nationaltrainer Holtz: "Haben uns einfach umarmt"

„Wir hatten keine Zeit zu reden, wir haben uns einfach umamt“, sagt Luc Holtz. Wenige Minuten nach dem 1:0-Sieg gegen Irland und dem Tor von Gerson Rodrigues strahlt der Nationaltrainer.

„Ich war schon in den vergangenen Spielen und Monaten zufrieden, leider stimmten die Resultate nicht immer. Doch man hat wieder einmal gemerkt, was für eine starke Gruppe wir haben. Wenn ich sehe, wie sehr sich das Team in der Kabine gefreut hat, bereitet mir das Spaß.“

FLF-Trainer Luc Holtz: "Dass wir gewonnen haben, ist fantastisch." Foto: sportspress.lu/Jeff Lahr

Selbst ein Unentschieden hätte den Coach glücklich gestimmt. „Mit einem 0:0 wäre ich zufrieden gewesen. Dass wir gewonnen haben, ist fantastisch. Und ich denke, dass der Sieg nicht unverdient ist.“

Ich habe Gerson gesagt, es wäre mal wieder an der Zeit, ein Tor zu erzielen. Nationaltrainer Luc Holtz

Holtz vergleicht den Erfolg mit den besten Auftritten seines Teams. „Beim 0:0 gegen Frankreich waren über 30.000 Zuschauer im Stadion, jetzt leider keine. Aber in Irland drei Punkte zu holen, ist etwas Besonderes. Am Sonntag werden sich die Leute europaweit wundern, wenn sie das Resultat lesen.“

Dass Rodrigues die Partie entschied, war kein Zufall: „Ich habe Gerson gesagt, es wär mal wieder an der Zeit, ein Tor zu erzielen“, verrät Holtz.

