Fußball-Nationaltrainer Holtz: "Die Rote Karte nervt mich"

Bob HEMMEN FLF-Coach Luc Holtz äußert sich nach der Niederlage gegen Zypern zum Platzverweis. Außerdem spricht er über die Aufstiegschancen.

Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz muss erst einmal tief durchatmen, bevor er nach der 1:2-Niederlage gegen Zypern über die Begegnung spricht. „Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen“, sagt der 51-Jährige. „Letztlich hat eine Aktion das Spiel entschieden.“

Holtz meint die Rote Karte Selimovics und der darauffolgende Elfmeter in der 34.', der zum 1:1 führte. „Ich habe mir die Bilder noch nicht angesehen. Doch wir wurden dreifach bestraft. Die Rote Karte nervt mich.“

Vahid Selimovic foult Marios Ilia im Strafraum und sieht die Rote Karte. Foto: sportspress.lu/Jeff Lahr

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die FLF-Auswahl eine gute Leistung gezeigt. In Überzahl wurde Zypern besser. „Wir wussten, dass Zypern Fehler machen würde. Wir wollten geduldig bleiben und zuschlagen.“ Statt in Führung zu gehen, kassierten die Luxemburger allerdings in der 71.', das 1:2, als Kastanos erneut traf. „Das Tor war gut herausgespielt“, lobt Holtz den Gegner.

Trotz der Niederlage glaubt der FLF-Coach noch an den Gruppensieg. Damit Luxemburg Platz eins zurückerobern kann, ist man auf die Unterstützung Zyperns angewiesen. Der Tabellenletzte trifft am Dienstag auf Montenegro, während Luxemburg Aserbaidschan empfängt. „Ich habe mit Johan Walem (Zyperns Trainer, Anmerkung der Redaktion) gesprochen. Er sagte mir, wir sollen die drei Punkte holen. Es wird natürlich schwer, doch wir werden alles versuchen, um die Gruppe zu gewinnen.“





