Ralph Schon muss unters Messer. Der Torhüter wird bereits in der kommenden Woche am Handgelenk operiert.

Fußball-Nationaltorhüter Schon: Operation und lange Pause

Bob HEMMEN Ralph Schon muss unters Messer. Der Torhüter wird bereits in der kommenden Woche am Handgelenk operiert.

Ralph Schon wird in den kommenden Monaten keine Tore verhindern. Der 30-Jährige hat sich einen Bänderriss am Handgelenk zugezogen und wird am 17. Dezember operiert.

Der Keeper zog sich die Verletzung schon vor zwei Monaten zu. „Im Oktober habe ich den Ball im Training nach vorne geworfen und dabei versehentlich einem an mir vorbeilaufenden Spieler auf den Rücken geschlagen. Seitdem wurde ich mehrfach untersucht und trage bereits seit Längerem eine Schiene an der rechten Hand, um sie zu entlasten“, erzählt Schon. Das „Tageblatt“ hatte zuerst über die Verletzung des Torwarts berichtet.

FLF-Auswahl empfängt Portugal am 30. März Der Spielplan der WM-Qualifikation steht fest. Die Luxemburger bestreiten ihr erstes Spiel auswärts in Irland. Gruppenfavorit Portugal ist am 30. März zu Gast im Großherzogtum.

Trotz Schmerzen hütete Schon das Luxemburger Tor am 17. November beim 0:0 gegen Aserbaidschan. Erst jetzt erfuhr der Wiltzer, dass er operiert werden muss. „Man sagte mir, dass ich vier Monate lang nicht spielen kann. Doch ich will früher zurückkommen."

Noch ist unklar, wann die BGL Ligue nach der coronabedingten Pause fortgesetzt werden kann. Schon wird aber nicht nur Wiltz fehlen, sondern wohl auch der Nationalmannschaft, die im März in die WM-Qualifikation startet.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.