(dat) - Mario Mutsch wird nicht an den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland am Donnerstag und in Frankreich (3. September) teilnehmen können. Er wird durch Tim Hall ersetzt.

Der Progrès-Spieler hat seine Muskelblessur noch nicht vollständig auskuriert. Die Absage kommt nicht überraschend, aber die Verletzungssorgen des Nationaltrainers werden somit natürlich nicht kleiner.

Hall, der Spieler des Lierse AK, war eigentlich für die U21 nominiert worden.