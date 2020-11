Fußball-Nationalspieler Philipps: "Ich habe viel aufgegeben"

Fußballer Chris Philipps hat nach dem Wechsel zum FC Wiltz noch nicht mit der Profikarriere abgeschlossen. Im Interview spricht der 26-Jährige über seine neuen Lebensumstände und den Profibereich.

Chris Philipps verbrachte einen großen Teil seines bisherigen Lebens im Ausland. 2008 wechselte der spätere Nationalspieler in die Jugendakademie des FC Metz. Jetzt kehrt Philipps zurück nach Luxemburg – zumindest vorübergehend. Der werdende Vater hat einen Vertrag in Wiltz unterschrieben. Doch der 26-Jährige will zurück in den Profibereich, selbst wenn er einige negative Erfahrungen machen musste.

Chris Philipps, wie sieht derzeit Ihr Alltag aus?

Ich muss vieles planen und organisieren ...