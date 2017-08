(bob/jot) - Enes Mahmutovic und die U23-Auswahl von Middlesbrough haben das erste Saisonspiel in der Premier League 2 Division Two zwar gewonnen, der 20-jährige Nationalspieler musste beim 2:1-Auswärtssieg gegen Fulhams U23 allerdings in der 67.' verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Defensivspezialist leidet an einer Zerrung an der Rückseite des linken Oberschenkels.



Die Luxemburger Nationalmannschaft trifft am 31. August im Stade Joy Barthel in der WM-Qualifikation gegen Weißrussland an, am 3. September wartet dann das Auswärtsspiel in Toulouse gegen Frankreich. "Ich denke, dass es knapp wird, um wieder fit für die Termine mit der Nationalmannschaft zu werden", erklärte Mahmutovic.