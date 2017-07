(DW/jan) - Fußball-Nationalspieler Maurice Deville wird seinem Verein während zwei Wochen fehlen. Wie Waldhof Mannheim mitteilte, hat sich der 24-jährige Stürmer im Testspiel gegen den VfB Gartenstadt am Mittwoch eine Fraktur des Mittelhandknochens zugezogen und wird in den kommenden Tagen im saarländischen Homburg an der linken Hand operiert.



Dabei war der Luxemburger bei den Mannheimern gerade erst in Fahrt gekommen. Nachdem er in Kaiserlautern und dem FSV Frankfurt ernüchternde Jahre hinter sich hat, traf der Angreifer unter anderem in den Testspielen gegen Heddesheim und Mechtersheim. Nun muss Waldhof zwei Wochen auf Devilles nächste Tore warten.